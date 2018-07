Ressortissants étrangers : le Canada élargit sa collecte d'empreintes digitales et de photos

Agence QMI 30-07-2018 | 17h58

OTTAWA - Le Canada recueillera dorénavant les empreintes digitales et la photo des gens en provenance d'Europe, d'Afrique ou du Moyen-Orient qui souhaitent obtenir des documents officiels leur permettant de rester au pays.

À compter de mardi, ces ressortissants étrangers devront fournir leurs données biométriques s'ils appliquent pour un visa de visiteur, un permis de travail, un permis d'études ou une résidence permanente au Canada.

Les arrivants asiatiques et sud-américains, eux, seront soumis aux nouvelles exigences à partir du 31 décembre prochain.

«Cela permettra de simplifier l'entrée des voyageurs authentiques, d'identifier les personnes qui présentent un risque pour la sécurité et d'empêcher les criminels connus d'entrer au Canada», a fait savoir le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, dans un communiqué.

Les gens appliquant pour une résidence temporaire n'auront à fournir leurs empreintes et leur photo qu'une fois tous les dix ans. Ceux qui veulent obtenir une résidence permanente devront le faire à chaque demande.

Les autorités canadiennes recueillaient déjà, depuis 1993, les données biométriques de tous les demandeurs d'asile et, depuis 2013, des citoyens de 30 pays visés par une obligation de visa.

Puisque davantage de données devront être traitées un peu partout dans le monde, le Canada élargira dans les deux prochaines années son réseau de centres de réception des demandes de visa. D'ici novembre 2019, il en comptera 157 répartis dans 105 pays.

Le plan fédéral prévoit également un plus grand partage des renseignements biométriques avec les États-Unis, et l'échange automatique de ces données avec l'Australie, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande.

EXEMPTION

Les personnes exemptées de l'expansion de la collecte des données biométriques sont :