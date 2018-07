Une politique pour consacrer la liberté d'expression des scientifiques fédéraux

Agence QMI 30-07-2018 | 12h58

OTTAWA - Le gouvernement fédéral a déposé lundi une politique visant à consacrer la liberté d'expression de ses scientifiques et les protéger de toute ingérence politique.

«Les chercheurs et les scientifiques ont le droit de parler ou de s'exprimer sur la science et leurs travaux de recherche, et sont encouragés à le faire» sans approbation préalable, peut-on lire dans le document élaboré par la scientifique en chef du Canada, Mona Nemer.

Les libéraux avaient promis en 2015 de mettre fin à la culture du silence imposée aux scientifiques fédéraux par le précédent gouvernement conservateur. Sous Stephen Harper, les chercheurs se plaignaient de ne pas être autorisés à parler directement aux journalistes sans le filtre du politique.

Des problèmes persistants

En février dernier, l'IPFPC s'était toutefois plaint qu'une majorité de scientifiques étaient toujours muselés sous le gouvernement Trudeau. Un sondage interne mené auprès des scientifiques syndiqués de la fonction publique indiquait que 53 % des chercheurs ne se sentaient pas «autorisé à parler librement et sans contraintes aux médias» de leur travail.

Les lignes directrices proposées lundi visent donc à «s'assurer que la conduite de la recherche et de la science [...] sont libres de toute interférence politique, commerciale, des clients et des intervenants».

La politique stipule également qu'en l'absence de «raisons claires et impérieuses», comme par exemple des interdictions liées à la Loi d'accès à l'information, la recherche scientifique produite par le gouvernement doit être rendue publique.

«Il est essentiel que nos scientifiques aient la liberté de mener leurs travaux, de collaborer entre eux et de parler aux médias et au grand public», a fait savoir la ministre des Sciences, Kristy Duncan, dans un communiqué.

Autre aspect important : le «Modèle de politique sur l'intégrité scientifique» prévoit une plus grande participation des chercheurs à l'élaboration des politiques gouvernementales.

Mise en place d'ici décembre

Le document doit maintenant servir de modèle à tous les ministères ou organismes fédéraux qui emploient dix chercheurs et plus, afin qu'ils mettent en place leur propre politique d'intégrité scientifique.

Les ministères ont jusqu'au 31 décembre pour agir.

La scientifique en chef a travaillé avec l'IPFPC et le Conseil du Trésor pour mettre au point les nouvelles balises. Ils seront tous trois chargés de surveiller l'implantation des directives au sein des ministères et pourront, au besoin, exiger des correctifs.