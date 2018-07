Christine Moore blanchie des allégations d'inconduites sexuelles

David Prince 19-07-2018 | 13h18

ROUYN-NORANDA | La députée d'Abitibi-Témiscamingue Christine Moore est blanchie par le Nouveau Parti démocratique des allégations d'inconduites sexuelles auxquelles elle faisait face depuis deux mois.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh a annoncé jeudi que Mme Moore pourra reprendre ses activités au caucus du parti. À la suite d'une enquête commandée par M. Singh, il appert que Mme Moore n'a pas fait de harcèlement sexuel et n'a pas abusé de son autorité à l'endroit de l'ancien militaire Glen Kirkland.

En mai dernier, l'ancien militaire Glen Kirkland avait raconté à CBC avoir été victime d'inconduites sexuelles en 2013 de la part de la députée alors qu'il était vulnérable et qu'elle était en position d'autorité. Selon sa version, Mme Moore l'aurait invité dans son bureau après qu'il eut témoigné dans un comité parlementaire. Elle lui aurait offert du gin et l'aurait invité à sa chambre où ils ont eu une relation sexuelle. Mme Moore lui aurait ensuite expédié des textos explicitent et se seraient rendus à deux reprises au Manitoba et en Sasketchewan, il pour visiter M. Kirkland. Selon sa version, il a dû se montrer ferme pour qu'elle cesse de le harceler.

Or, Mme Moore avait une version complètement différente. Elle affirmait que M. Kirkland et elle formaient un couple et étaient amoureux. Preuve à l'appui, elle avait révélé que M. Kirkland avait planifié de venir la visiter en Abitibi-Témiscamingue, mais avait changé d'avis après que son ex-conjointe eut découvert son plan.

Devant ses allégations, le chef du NPD, Jagmeet Singh avait suspendu la députée Moore de ses activités parlementaires et avait déclenché une enquête indépendante sur ses allégations.

L'enquêteur du parti a conclu que Mme Moore n'a pas posé de geste déplacée envers M. Kirkland.

Christine Moore avait dénoncé en 2014 le député libéral de Saint-Léonard, Massimo Pacetti, pour une prétendue inconduite sexuelle à son endroit. Mme Moore a aussi dénoncé plus tôt cette année son collègue du NPD Erin Wear. Les deux ont depuis été exclus de leur caucus.