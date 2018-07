Première réunion, au Canada, de femmes ministres des Affaires étrangères

AFP 18-07-2018 | 15h53

Le Canada va accueillir en septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York, la première réunion de femmes ministres des Affaires étrangères, a indiqué mercredi la diplomatie canadienne.

Cette rencontre doit avoir lieu à Montréal, les 21 et 22 septembre, sous le patronage de Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, et de Federica Mogherini, représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères, selon Ottawa et Bruxelles.

Il y a actuellement une trentaine de femmes dans le monde qui dirigent la diplomatie de leur pays: huit en Europe (en incluant Federica Mogherini), dix en Amérique latine et dans les Caraïbes, cinq en Afrique (dont l'Afrique du Sud), autant en Asie (dont l'Inde et l'Indonésie), ainsi qu'en Australie.

Pour le moment, Ottawa se refuse à préciser combien d'entre elles ont confirmé leur venue dans la métropole québécoise.

«Nous savons que la promotion de l'égalité des genres est essentielle pour notre prospérité, ainsi que pour la paix et la sécurité du monde», a fait valoir à l'AFP le porte-parole de Mme Freeland, Adam Austen, alors que le gouvernement de Justin Trudeau a fait de l'égalité des sexes l'un de ses chevaux de bataille.

«La réunion des femmes ministres des Affaires étrangères, la première de ce genre, offrira une opportunité unique pour renforcer cet engagement à travers une discussion générale sur les principaux enjeux auxquels le monde fait face, comme la paix et la sécurité, le changement climatique et le terrorisme, en plus de mettre en avant la perspective des leaders féminines», a remarqué le porte-parole de Mme Freeland.

«Cette première réunion constituera une occasion unique de rassembler les femmes ministres des Affaires étrangères, afin de discuter des défis mondiaux les plus urgents et de mettre à profit la formidable expertise de ce groupe de dirigeantes mondiales», selon un communiqué conjoint de Bruxelles et Ottawa.

Le Canada espère que «cette réunion marquera le début d'une tradition de coopération entre les femmes ministres», a souligné M. Austen.