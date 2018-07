Les conservateurs, rois des dons

Christopher Nardi 04-07-2018 | 18h22

OTTAWA | Pour une troisième année de suite, le Parti conservateur a été le champion des dons en 2017, devançant largement les libéraux à moins de deux ans des prochaines élections.

Au total, près de 100 000 personnes ont contribué pour près de 19 millions $ au parti mené par Andrew Scheer en 2017, révèlent les états financiers de la formation dévoilés mercredi par Élections Canada. Cela leur a permis de terminer l'année avec un important surplus de 3,5 millions $.

C'est tout le contraire chez les libéraux au pouvoir, qui ont vu leurs contributions chuter à 13,8 millions $ en 2017. Ils ont ainsi terminé l'année avec un déficit de près d'un demi-million de dollars.

La différence est importante étant donné que les prochaines élections fédérales à l'automne 2019 approchent à grands pas. Ainsi, les partis essayent généralement de se former un coussin financier avant cette période hyper dépensière.

Du côté du Bloc québécois, le parti a réussi à augmenter légèrement autant les dons reçus (705 000 $) que le nombre de donateurs (6276), et ce, malgré le départ de sept de ces 10 députés et la crise interne sous la gouverne de l'ex-chef Martine Ouellet.

Pour sa part, le Nouveau Parti démocratique a jusqu'à la fin du mois de juillet pour remettre son rapport financier. Or, dans une entrevue dans le «Globe and Mail», le président du parti a admis que l'année 2017 s'annonçait très mauvaise au niveau du financement et que la formation de Jagmeet Singh peinait à attirer les donateurs.