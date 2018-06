Exportation créative : 125 millions $ sur 5 ans, annonce le fédéral

Marie-Josée Roy 26-06-2018 | 12h36

MONTRÉAL - Le gouvernement fédéral met en place une stratégie d'exportation pour aider les industries créatives canadiennes à repérer des débouchés dans de nouveaux marchés étrangers, incluant un nouveau programme de financement, Exportation créative Canada.

La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly a annoncé un investissement de 125 millions $ sur cinq ans, mardi matin, dans le cadre de cette initiative. Cette somme était déjà incluse dans le dernier budget fédéral, en février.

Trois grands axes

Cette politique s'articule autour de trois grands axes. Premièrement, Ottawa veut augmenter le financement des exportations à même les programmes déjà existants de Patrimoine canadien (Téléfilm Canada, Fonds du Canada pour la présentation des arts, Fonds du livre du Canada, Fonds de la musique du Canada, etc.).

De plus, le fédéral veut augmenter et consolider la présence des industries créatives canadiennes à l'étranger, notamment en soutenant les artistes canadiens au moyen de ressources supplémentaires dans des ambassades et consulats canadiens clés, tels New York, Paris, Londres, Los Angeles, Berlin, Shanghai.

Finalement, avec la mise sur pied d'Exportation créative Canada, Patrimoine canadien compte faciliter le rayonnement du contenu canadien auprès des acheteurs et des auditoires à l'étranger grâce à une enveloppe de 7 millions $ par année. Exportation créative Canada inclura dans sa définition de culture des domaines comme le design, le jeu vidéo, la réalité augmentée et virtuelle et la mode.

«Pour la première fois de notre histoire, toutes ces disciplines pourront être soutenues et elles le seront en ayant accès à ce nouveau fonds, a souligné la ministre. L'objectif sera d'aider les organisations à but non lucratif, les entreprises et les organisations autochtones à exporter à l'étranger, et à ce que leur contenu soit découvert sur différentes plateformes.»

Exportation créative Canada misera en outre sur les missions commerciales stratégiques pour développer des marchés ailleurs dans le monde, sans négliger les foires commerciales et grands événements (TIFF, FIJM, etc) en sol canadien.

Mélanie Joly a précisé, dans son allocution, que la contribution des industries créatives à l'économie canadienne s'élève à hauteur de 54 milliards $ par année, et que celles-ci emploient plus de 630 000 personnes. Le Canada est le troisième plus grand exportateur de musique au monde, et se classe au troisième rang de l'exportation pour les jeux vidéo.

Le milieu se réjouit

Parmi les acteurs du milieu culturel qui étaient présents au point de presse de Mélanie Joly, mardi matin, Claude Joli-Coeur, président de l'Office national du film, a parlé de ces nouvelles orientations comme de «l'aboutissement de plusieurs années d'espoir». «Hors d'exportation, point de salut», a pour sa part insisté Nassib El-Husseini, président-directeur-général des 7 Doigts de la main, pour illustrer l'importance de l'annonce. Dans un communiqué, l'AQPM (Association québécoise de la production médiatique) s'est également réjouie des nouvelles mesures.