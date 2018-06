Le Canada évite l'escalade verbale

La décision de Donald Trump de retirer par tweet son soutien au communiqué final du sommet du G7 a été une expérience « dégrisante et un peu déprimante », a déclaré la chancelière allemande, Angela Merkel. « C'est dur, c'est décevant cette fois-ci, mais ce n'est pas la fin » du G7, a-t-elle dit, lors d'un entretien à la télévision publique allemande ARD. Plus tôt, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a affirmé que le président américain a « détruit » une grande partie de la confiance entre les États-Unis et l'Europe. « Vous pouvez détruire très rapidement une quantité incroyable de confiance avec un tweet. Cela rend d'autant plus important pour l'Europe de rester unie et de défendre ses intérêts de façon encore plus offensive », a tweeté M. Maas.