Ottawa veut en finir avec les «passe-droits» pour les nouveaux médias

Agence QMI 05-06-2018 | 13h37

OTTAWA | Critiqué pour son inaction face aux géants du web, le fédéral a mis sur pied mardi un groupe d'experts chargé de voir comment il peut forcer les diffuseurs comme Netflix et Spotify à contribuer à la promotion et à la production du contenu canadien.

«Le principe qui guide cet examen est clair : tu profites, tu contribues; pas de passe-droit», a fait savoir par communiqué la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly.

L'exercice vise à revoir la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications en tenant compte des nouvelles habitudes de consommation.

Alors que les Canadiens migrent de plus en plus vers les plateformes numériques, la stratégie de financement du contenu canadien continue de s'appuyer sur les services traditionnels en perte de revenus, comme la radio ou les câblodistributeurs.

Le groupe de sept experts «se concentrera sur la mise à jour et la modernisation du système de radiodiffusion en déterminant comment tous les acteurs y sont pris en considération et de quelles façons ils peuvent contribuer à ce système».

Le gouvernement indique d'ores et déjà qu'il écartera toute option qui fait augmenter le coût des services.

La ministre Joly a été abondamment critiquée à l'automne pour avoir présenté une entente avec Netflix qui ne soumettait le diffuseur en ligne à aucune obligation fiscale. Le gouvernement Trudeau se justifie depuis des mois en assurant qu'il n'augmenterait pas les taxes, une logique qui est maintenue dans l'annonce de mardi.

Le comité devra remettre un premier rapport d'étape en juin 2019, à quatre mois des prochaines élections générales, et déposer son rapport final en janvier 2020.

Il sera présidé par Janet Yale, qui a déjà été directrice au CRTC et vice-présidente chez Telus. Parmi les autres membres, on trouve les Québécois Pierre Trudel, professeur de droit à l'Université de Montréal, et Monique Simard, ancienne présidente de la SODEC et actuelle présidente du conseil d'administration du Fonds Québecor.

Cette annonce survient alors que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a remis la semaine dernière un rapport suggérant au gouvernement fédéral de forcer les nouveaux joueurs à contribuer au contenu canadien.

«Tous les acteurs qui profitent du Canada et des Canadiens devraient s'impliquer de façon appropriée et équitable», a indiqué le CRTC, notant que le système actuel n'est plus viable.