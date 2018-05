Le Canada annonce des représailles commerciales envers les États-Unis

Boris Proulx 31-05-2018 | 14h41

OTTAWA | Le gouvernement Trudeau a annoncé jeudi des contre-mesures en réponse à l'imposition de nouvelles taxes sur l'acier et l'aluminium canadien par l'administration Trump .

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, ont annoncé que certains produits en provenance des États-Unis se verront taxés de 25% ou de 10% à partir du 1er juillet, et ce jusqu'à ce que la surtaxe sur l'aluminium et l'acier soit levée.

Ces mesures qui toucheront notamment l'acier et l'aluminium américain sont destinées à pénaliser les États-Unis à la hauteur de 6,6 milliards $, soit un montant équivalent à la nouvelle taxe imposée sur les métaux canadiens.

À une semaine du Sommet du G7 et en pleine renégociation de l'ALENA, l'administration Trump a imposé des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium canadien. Jusqu'ici, le Canada, le Mexique et l'Union européenne étaient exemptés de ces droits de douane.

Cette décision de l'administration Trump justifiée par la sécurité nationale représente un « affront » selon le premier ministre Justin Trudeau, surtout compte tenu que les deux pays ont été de forts alliés économiques et militaires.

« L'administration Trump ne comprend pas tout à fait que [ces mesures contre le Canada] vont faire mal aux Américains, à leur industrie »

Le gouvernement du Québec a précisé plus tôt jeudi qu'il ne souhaitait pas que le gouvernement fédéral réplique avec des tarifs douaniers sur les produits américains, craignant une « guerre commerciale » avec les États-Unis.

Selon le gouvernement québécois, cette industrie emploie 30 000 travailleurs dans la province.

