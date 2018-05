Violence à Gaza: Trudeau réclame une enquête indépendante

Agence QMI 16-05-2018 | 16h04

OTTAWA | Le premier ministre Justin Trudeau a réclamé, mercredi, la tenue d'une enquête indépendante sur les violences survenues ces derniers jours dans la bande de Gaza, où des dizaines de Palestiniens ont été tués par des militaires israéliens lors de violentes manifestations.

«L'emploi présumé d'une force excessive et de munitions réelles est inexcusable. Il est impératif d'éclaircir les faits concernant la situation à Gaza. Le Canada réclame qu'une enquête indépendante soit réalisée immédiatement», a clamé M. Trudeau, dans un communiqué.

Le premier ministre est aussi revenu sur le cas du docteur Tarek Loubani, un médecin canadien qui a été atteint par balle aux jambes alors qu'il venait en aide à des blessés lors d'une manifestation. En entrevue avec différents médias, dont le «Globe and Mail», le docteur Loubani a affirmé qu'il est convaincu qu'il a été visé délibérément par un soldat, notamment parce qu'il était très visible, qu'il se trouvait en compagnie d'infirmiers et que la situation était calme au moment où il a été touché.

«Nous faisons tout notre possible pour aider Dr Loubani et sa famille, et pour déterminer comment un citoyen canadien a pu être blessé. Nous sommes en contact avec les autorités israéliennes pour mieux comprendre comment ces événements ont pu se produire», a fait savoir Justin Trudeau.

«Le Canada déplore la violence survenue dans la bande de Gaza qui a mené à la perte tragique de plusieurs personnes et fait de nombreux blessés», a ajouté le premier ministre, en évoquant la présence de civils, de journalistes, de premiers répondants et d'enfants parmi les blessés.

Près d'une soixantaine de Palestiniens ont été tués lors de heurts avec l'armée israélienne, majoritairement survenus lundi, en marge de l'inauguration de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem.