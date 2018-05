Les enfants de Ben Mulroney au mariage royal

TVA Nouvelles 16-05-2018 | 07h55

Les enfants de Ben Mulroney et son épouse Jessica seront de service lors du mariage royal, samedi.

Ivy, 4 ans, et les jumeaux Brian et John Mulroney, 7 ans, seront respectivement demoiselle d'honneur et petits pages, le 19 mai, lors de la cérémonie qui consacrera l'union entre le prince Harry et Meghan Markle.

Jessica Mulroney, designer et conjointe de l'animateur télé et fils de l'ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney, est connue pour être une amie très proche de Meghan.

Sur la liste dévoilée ce mercredi par la famille royale, apparaissent également les noms du prince George, 4 ans, et de la princesse Charlotte, 3 ans, le petit dernier du clan, Louis, étant évidemment un peu trop jeune pour s'acquitter de cette responsabilité.

En tout, six petites filles et quatre petits garçons âgés de deux à sept ans, figurent sur cette liste prestigieuse.