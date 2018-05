Harper soutient à la décision de Trump

Agence QMI 10-05-2018 | 17h44

L'ancien premier ministre canadien Stephen Harper apporte son appui à la décision du président américain Donald Trump de retirer les États-Unis de l'Accord sur le nucléaire iranien.

Dans une tribune publiée mercredi dans le journal «The New York Times» et cosignée par d'anciens dirigeants du monde, dont les anciens premiers ministres de l'Australie et de l'Irlande du Nord, John Howard et David Timble, ainsi que l'ancien chef de la diplomatie dans le gouvernement Harper, John Baird, M. Harper a salué le retrait américain de l'Accord sur le nucléaire iranien.

«M. le président, vous avez raison au sujet de l'Iran», titre en grosses lettres la tribune, dont les signataires soutiennent la décision de Trump de se retirer de l'accord qui avait été ratifié par son prédécesseur, Barack Obama, en 2015, à Vienne.

«L'Iran constitue un danger pour nous, pour nos alliés, pour la liberté», indiquent M. Harper et ses cosignataires.

«Un régime islamiste et révolutionnaire, tel que celui qui contrôle Téhéran aujourd'hui, ne doit jamais être autorisé à posséder une option nucléaire», lit-on dans la tribune publiée sur une page entière.