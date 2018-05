Inconduite: Jagmeet Singh assure qu'il ignorait tout du cas de Christine Moore

Agence QMI 09-05-2018 | 17h21

Bien que la rumeur aurait couru depuis longtemps sur la colline, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, a dit mercredi qu'il ne savait rien des allégations de conduite inappropriée formulées par un militaire canadien contre sa députée Christine Moore.

Glen Kirkland, un vétéran de l'Afghanistan, a raconté aux médias la veille que l'élue d'Abitibi-Témiscamingue l'aurait entre autres poussé à consommer de l'alcool alors qu'il était sous médication, envoyé des messages explicites et voyagé chez lui au Manitoba à l'improviste.

Selon lui, politiciens et journalistes étaient au courant de l'affaire, car elle avait entre autres été rapportée par la revue «Frank», un magazine satirique d'Ottawa qui carbure aux rumeurs.

«Ces allégations m'étaient inconnues, et elles l'étaient aussi pour mon équipe», a insisté Jagmeet Singh en conférence de presse. Il n'a pas souhaité commenter si oui ou non des membres de son caucus étaient au courant.

Mardi et mercredi, plusieurs députés néodémocrates ont nié avoir eu vent de l'affaire avant qu'elle ne refasse surface dans un reportage de la CBC cette semaine.

Le chef du NPD a suspendu Christine Moore de ses fonctions le temps de faire la lumière sur l'histoire. Une enquêteuse indépendante doit être nommée prochainement, a-t-il indiqué mercredi.

Si la principale intéressée a assuré qu'elle collaborerait à l'investigation, elle compte faire connaître bientôt sa propre version de l'histoire racontée par Glen Kirkland. Le bureau de Mme Moore a confirmé mercredi qu'elle ferait une sortie dans les prochains jours.

Cette affaire survient un peu moins d'une semaine après que le NPD eut expulsé de son caucus le député saskatchewanais Erin Weir après des plaintes pour harcèlement.

Bien que ces controverses éclaboussent plusieurs partis, c'est la deuxième en peu de temps pour le NPD.

Refusant de dire qu'elles nuisaient à l'image de sa formation, M. Singh a admis que ces histoires étaient «troublantes» pour le caucus. «Ce ne sont pas les enjeux que nous voulons mettre de l'avant», a-t-il déclaré.

Certains députés ont abondé dans le même sens. «Ce sont des situations extrêmement difficiles. Pour le meilleur et pour le pire, on a une responsabilité de traiter ces situations-là de façon appropriée. Mais c'est certain qu'on a aussi bien hâte de poursuivre notre travail et de parler de notre offre politique», a concédé l'élu de Beloeil-Chambly, Matthew Dubé.