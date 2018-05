Le député Gordon Brown est mort subitement à l'âge de 58 ans

Agence QMI 02-05-2018 | 12h01

Le député conservateur Gord Brown est décédé mercredi à l'âge de 57 ans. Il a été terrassé par une crise cardiaque dans son bureau du Parlement, à Ottawa.

Les élus du Parti conservateur ont appris la nouvelle au cours de leur rencontre de caucus mercredi matin. Ses collègues ont quitté le Parlement sous le choc, les yeux rougis par l'émotion.

«Ça rappelle juste que notre vie ne tient pas à grand-chose et qu'il faut profiter de chaque moment», a confié Gérard Deltell, saluant un «joueur d'équipe».

L'ancien ministre Tony Clement n'a pas pu contenir sa peine devant les journalistes. «Il va me manquer pour le restant de mes jours», a-t-il lancé la larme à l'oeil.

M. Brown représentait depuis 2004 la circonscription ontarienne de Leeds-Grenville.

La nouvelle a particulièrement choqué ses pairs puisqu'il était reconnu comme un sportif accompli, adepte du hockey et du kayak.

«Ce travail est un piège mortel, s'est désolé M. Clement. Nous le faisons volontairement, mais ça nous vole plusieurs années de vie.»

Les hommages abondaient également sur Twitter après l'annonce de la nouvelle.

«Je suis attristé par le décès de notre ami Gord Brown. C'est une perte soudaine et tragique pour ceux qui le connaissaient», a écrit le chef conservateur Andrew Scheer sur le réseau social.

«Terrible nouvelle cet avant-midi sur la colline, a quant à lui commenté le député Alain Rayes. J'offre mes pensées et mes plus sincères condoléances à la famille de Gord, à ses proches et à tous les membres de notre caucus.»

VOICI D'AUTRES RÉACTIONS À LA MORT DU DÉPUTÉ: