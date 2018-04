One de Bono critique Trudeau

Agence QMI 26-04-2018 | 11h21

L'amitié entre le chanteur Bono de U2 et le premier ministre Justin Trudeau pourrait être mise à mal par des critiques formulées jeudi par une organisation fondée par l'artiste irlandais.

Dans une vidéo humoristique diffusée sur internet, l'organisation de lutte à la pauvreté One a reproché l'inaction du premier ministre canadien.

One dit qu'elle aime bien lorsque Justin Trudeau joue avec des pandas, porte des chaussettes thématiques, se déguise en Superman et affirme qu'il est féministe.

«Ce sont de beaux discours, Monsieur Trudeau, mais quel est votre plan? Le temps presse!», affirme l'organisme en soulignant que le Sommet du G7 dans Charlevoix commence bientôt en juin.

One relève que Trudeau a maintes fois soulevé l'importance de l'égalité des sexes, «mais jusqu'à présent, ce ne sont que des mots».

«Il est maintenant temps d'agir», ajoute-t-on.

Dans sa vidéo, One remet en doute la volonté de M. Trudeau en affirmant que «vos mots ne suffiront pas» pour donner plus de pouvoir aux femmes, de leur fournir l'accès à l'éducation, de leur permettre de gagner leur vie et d'être plus autonomes.

Le manifeste se termine en disant que la tenue du G7 serait l'occasion de montrer le leadership du Canada.