Plus d'un demi-M $ en décorations pour le G7

Boris Proulx 25-04-2018 | 10h05

OTTAWA | Près de 600 000 $ de fonds publics sont investis pour décorer trois lieux du G7 aux couleurs de « l'image de marque » du sommet.

Le Manoir Richelieu, le Centre des congrès de Québec et la Base des Forces canadiennes de Bagotville seront sous peu recouverts de logos du G7 de Charlevoix, à en croire un contrat accordé lundi par le gouvernement fédéral à une entreprise ontarienne.

L'opération, au coût de 595 146,48 $, comprend « la production graphique pour l'image de marque » ainsi que l'installation et la démantèlement du matériel après le sommet qui durera deux jours, les 8 et 9 juin prochains.

Le gouvernement prévoit commander au moins 60 bannières au logo du G7 pour les poteaux de rue, 30 emblèmes de ce logo en carton de trois dimensions, de nombreuses toiles de fond de tailles variables à installer sur les murs et 36 autocollants pour apposer sur les véhicules, indique le document d'appel d'offres.

Un panneau mural recouvert du logo du G7 de 20 pieds de haut par 36 pieds de large (6m x 11m) est par exemple prévu, tout comme une grosse sculpture de ce logo « en mousse ou en bois peint assorti » de 5 pieds (1,5 m) de large.

Toute cette production doit être impeccable, avertit Ottawa. « Aucun défaut (mauvais alignement de l'impression, coulisse d'encre, incohérences de couleur) ne sera accepté. »

« Pour le Canada, c'est une opération de relations publiques, analyse Damien Hallegatte, professeur de marketing à l'Université du Québec à Chicoutimi. On veut que partout où il y a une caméra, il y ait un logo. C'est ce que les gens vont retenir de l'évènement. »

Le coût de ces décorations ne représente qu'une minuscule fraction du budget d'au moins 600 millions $ du sommet, remarque le spécialiste, qui indique que le secteur privé dépense habituellement beaucoup plus pour sa promotion.

Un représentant de l'Ontarienne The Good Look Company inc. a confirmé au Journal que les images, comme le logo du G7, lui seront fournies par le gouvernement.

L'image de marque et le logo du G7 ont été annoncés en grande pompe en janvier par le premier ministre Justin Trudeau et le Sherpa du Canada, Peter Boehm, l'organisateur du sommet.

- Avec la collaboration d'Émilie Bergeron