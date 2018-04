Gouvernement fédéral: lancement de la saison des emplois d'été

Agence QMI 24-04-2018 | 16h08

OTTAWA - Le gouvernement fédéral a lancé, mardi, son programme Emplois d'été Canada 2018 qui vise à permettre à des dizaines de milliers de jeunes étudiants canadiens d'obtenir un emploi d'été dans des entreprises privées, des organismes communautaires ou dans le secteur étatique.

Depuis 2015, ce sont quelque 70 000 jeunes de 15 à 30 ans qui ont profité annuellement du programme pour obtenir une expérience de travail, a souligné Emploi et Développement social Canada.

Cette année, environ 3000 employeurs de partout au pays se sont inscrits au programme pour la première fois, ce qui diversifierait les emplois offerts aux étudiants.

«Les jeunes Canadiens ne sont pas seulement les leaders de demain, ils sont les leaders d'aujourd'hui. [...] En aidant plus de jeunes Canadiens à acquérir une expérience de travail rémunérée et enrichissante, nous nous assurons qu'ils ont de meilleures chances de réussir», a expliqué la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Patty Hadju.

Les organisations sans but lucratif qui embauchent des étudiants grâce au programme peuvent recevoir une subvention allant jusqu'à 100 % du taux horaire minimum. Les employeurs du secteur public et les petites entreprises de moins de 50 employés peuvent, de leur côté, recevoir une subvention atteignant 50 % du salaire minimum.

Le programme Emplois d'été Canada favorise les employeurs qui ont l'intention d'embaucher des jeunes issus d'une minorité visible, les petites entreprises, les organisations qui appuient le développement des collectivités de langue officielle en situation minoritaire, les organisations qui appuient la communauté LGBTQ2+ et les employeurs qui recherchent des femmes dans les secteurs de l'information et des sciences.

La liste des employeurs qui participent au programme, ventilé par circonscription, se trouve à l'adresse suivante: https://bit.ly/2HoksJv