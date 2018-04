Attaque au camion à Toronto: «une attaque insensée et une tragédie horrible» - Justin Trudeau

TVA Nouvelles 24-04-2018 | 08h58

Justin Trudeau a pris la parole mardi matin, au lendemain de l'attaque au camion-bélier à Toronto qui a fait 10 morts.

«Les événements survenus hier à Toronto sont une attaque insensée et une tragédie horrible», a dit le premier ministre. «Au nom de tous les Canadiens, j'offre mes plus sincères condoléances aux proches de ceux qui ont été tués et nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées. Nous sommes de tout coeur avec les familles et les amis de toutes les victimes», a-t-il poursuivi, remerciant du même coup les premiers répondants qui ont géré une situation «extrêmement difficile» avec «courage et professionnalisme».

Peu de temps après l'attaque lundi, M. Trudeau avait déjà émis une déclaration.

«Nos pensées sont avec tous ceux affectés par cet incident, a-t-il dit. Nous sommes en train d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé, nous tiendrons les Canadiens au courant.»

