Elizabeth May accusée au criminel? Elizabeth May arrêtée en Colombie-Britannique

Agence QMI 09-04-2018 | 17h46

La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, pourrait faire face à une accusation criminelle dans la foulée de son arrestation pour avoir manifesté contre le projet d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain.

Mme May, ainsi que le député néodémocrate fédéral Kennedy Stewart et une vingtaine d'autres manifestants, avait été arrêtée le 23 mars pour avoir défié une injonction de la cour qui ordonnait aux manifestants de se tenir à au moins 5 mètres des installations de Kinder Morgan à Burnaby, en Colombie-Britannique.

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a estimé, lundi, que les personnes arrêtées devraient subir un procès criminel pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal criminel plutôt que civil.

La décision devrait être rendue la semaine prochaine, le temps de permettre au procureur général d'évaluer la recommandation du juge.

La chef du Parti vert a évité de commenter le processus judiciaire lors d'un point de presse, lundi après-midi. Toutefois, Mme May a profité de sa tribune pour se réjouir de l'interruption des travaux sur l'oléoduc Trans Mountain annoncée dimanche par Kinder Morgan.

Cette dernière a aussi contredit le premier ministre Justin Trudeau en arguant que le projet d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain n'est «pas dans l'intérêt national».

Rappelons que le projet vise de permettre d'acheminer 900 000 barils de pétrole par jour depuis l'Alberta vers Burnaby, en banlieue de Vancouver, en vue de l'exporter.

« Je continue à être solidaire avec les Premières Nations qui voient que c'est sur leurs terres que l'on commet ces actes de vandalisme. La désobéissance civile non violente est un devoir moral pour tout citoyen responsable qui se préoccupe du climat », a déclaré Mme May par voie de communiqué. Celle-ci a soutenu que c'était la première fois de sa vie qu'elle défiait les forces de l'ordre.

La chef du Parti vert ainsi que le député néo-démocrate Kennedy Stewart sont allés à l'encontre d'une injonction de la cour en manifestant contre le projet Trans Mountain en entravant l'accès à un chantier de construction de l'entreprise. Ils étaient accompagnés de près d'une centaine de personnes venues les appuyer dans le combat contre le pipeline qui a déjà reçu l'approbation du gouvernement fédéral.

La chef du Parti vert a été l'une des premières personnes à être arrêtées par les agents de la GRC, qui ont appréhendé 25 personnes au total au cours de l'après-midi vendredi.

« Ces manifestants ont reçu une copie de l'injonction et ont eu l'occasion de partir. Bien qu'ils eurent été invités plusieurs fois à quitter les lieux, ces manifestants ne l'ont pas fait et ont été arrêtés. Chacun de ces manifestants a depuis été libéré et tous doivent comparaître devant les tribunaux au cours des prochaines semaines », a expliqué pour sa part la GRC.

Depuis une semaine, les policiers ont arrêté plus d'une cinquantaine de manifestants qui s'opposent à cet important projet de pipeline qui doit transporter le pétrole albertain à travers la Colombie-Britannique.