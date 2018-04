Trudeau et l'OTAN n'écartent pas de nouvelles sanctions contre la Russie

Maxime Huard 04-04-2018 | 17h44

OTTAWA - Bien qu'ils veuillent à tout prix éviter une «nouvelle guerre froide», le Canada et ses alliés de l'OTAN n'écartent pas l'adoption de nouvelles sanctions contre la Russie dans la foulée de la tentative d'empoisonnement d'un ex-espion russe au Royaume-Uni.

En réponse à l'incident, que de nombreux pays occidentaux ont imputé à Moscou, le Canada a ordonné la semaine dernière l'expulsion de quatre diplomates russes. La Russie a fait de même en retour.

«Il doit y avoir des conséquences claires provenant de la communauté internationale», a affirmé le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, mercredi à Ottawa, aux côtés du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

«Nous continuerons de nous assurer que la Russie comprenne qu'il n'est pas dans leur intérêt» de continuer à déstabiliser l'ordre mondial, a-t-il ajouté.

Présence accrue dans l'Arctique

Le dirigeant canadien a donné des détails sur d'autres perturbations «illégitimes et illégales» dont il accuse la Russie.

Outre l'annexion de la Crimée et les violences dans l'est de l'Ukraine, M. Trudeau a rappelé que les Russes avaient tenté de discréditer sa ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, en répandant de fausses nouvelles sur les réseaux sociaux et que les soldats canadiens en Lettonie étaient constamment exposés à la propagande du Kremlin.

Le premier ministre rencontrait le secrétaire général Stoltenberg mercredi en prévision du prochain sommet de l'OTAN, qui se tiendra à Bruxelles, en Belgique, au mois de juillet.

Les dirigeants des pays de l'alliance militaire y discuteront entre autres de l'accroissement des forces navales dans l'Arctique afin de contrer la présence russe et de protéger les voies navigables.

Éviter «une nouvelle guerre froide»

«Nous allons prendre les actions nécessaires, mais nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide ou d'une nouvelle course à l'armement», a assuré Jens Stoltenberg. Il juge que la Russie a «sous-estimé» la détermination de l'OTAN à répondre à ses interférences dans les affaires des autres nations.

L'OTAN s'est d'ailleurs jointe à la série d'expulsion de diplomates la semaine dernière, en éjectant sept membres de sa mission russe et en refusant l'accréditation de trois autres.

Le secrétaire général de l'OTAN se rendra aux États-Unis jeudi et vendredi, où il rencontrera notamment des responsables du système de surveillance aérien nord-américain NORAD.

Durant son passage de deux jours dans la capitale fédérale, M. Stoltenberg a participé à une réception marquant le 69e anniversaire de l'alliance militaire, en plus de rencontrer la gouverneure générale, Julie Payette, et le chef de l'état-major de l'armée canadienne, Jonathan Vance.

Il a aussi prononcé une allocution devant les étudiants de l'Université d'Ottawa.