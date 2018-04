Légalisation du pot: des sénateurs canadiens à Washington pour étudier les risques à la frontière

Agence QMI 04-04-2018 | 14h29

WASHINGTON | «Insatisfaits» des explications du gouvernement Trudeau, trois sénateurs canadiens se sont rendus dans la capitale des États-Unis, mercredi, afin d'étudier les conséquences de la légalisation du cannabis sur les voyageurs à la frontière américaine.

Les sénateurs conservateurs Claude Carignan, Pierre-Hugues Boisvenu et Denis Batters ont notamment rencontré à Washington le procureur général des États-Unis, Jeff Sessions.

Les trois représentants de la Chambre haute se sont également entretenus avec de hauts fonctionnaires du Département de la sécurité intérieure et du Bureau des opérations sur le terrain des douanes et de la protection des frontières.

«Nous sommes allés à Washington pour trouver des réponses claires aux questions des travailleurs et des touristes canadiens, incluant les familles, qui traversent les frontières. Devant les réponses vides de contenu et la cassette des libéraux, il fallait aller chercher des faits concrets et véridiques à la source», a déclaré le sénateur Boisvenu par communiqué.

Le groupe de sénateurs, tous membres du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, dit avoir entre autres soulevé avec les autorités américaines les enjeux de la sécurité aux frontières, des risques pour les voyageurs transportant une petite quantité de cannabis, du commerce transfrontalier et de la situation des camionneurs.

La légalisation du cannabis était initialement projetée pour le 1er juillet par le gouvernement Trudeau. En février dernier, le Sénat a toutefois annoncé qu'il étudierait le projet de loi jusqu'au 7 juin, ce qui reportera l'entrée en vigueur de la loi au moins jusqu'au mois d'août.

Adopté en deuxième lecture par le Sénat en mars, le projet de loi C-45 se trouve actuellement à l'étape de l'étude en comité.