Elizabeth May arrêtée en Colombie-Britannique

Christopher Nardi 23-03-2018 | 20h24

La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, a été arrêtée par la GRC vendredi pendant qu'elle participait à une manifestation contre le pipeline de l'entreprise Kinder Morgan en Colombie-Britannique.

« Je continue à être solidaire avec les Premières Nations qui voient que c'est sur leurs terres que l'on commet ces actes de vandalisme. La désobéissance civile non violente est un devoir moral pour tout citoyen responsable qui se préoccupe du climat», a déclaré Mme May par voie de communiqué. Celle-ci a insisté que c'était la première fois qu'elle défiait les forces de l'ordre de sa vie.

La chef du Parti vert, ainsi que le député néodémocrate Kennedy Stewart, sont allés à l'encontre d'une injonction de la Cour en manifestant contre le projet Trans Mountain en entravant l'accès à un site de construction de l'entreprise. Ils étaient accompagnés de près d'une centaine de personnes venues les appuyer dans le combat contre le pipeline qui a déjà reçu l'approbation du gouvernement fédéral.

La chef du Parti vert a été l'une des premières personnes à être arrêtées par les agents de la GRC, qui ont appréhendé 25 personnes au total au cours de l'après-midi vendredi.

«Ces manifestants ont reçu une copie de l'injonction et ont eu l'occasion de quitter. Bien qu'ils aient été invités plusieurs fois à quitter les lieux, ces manifestants ne l'ont pas fait et ont été arrêtés. Chacun de ces manifestants a depuis été libéré et tous doivent comparaître devant les tribunaux au cours des prochaines semaines », a expliqué pour sa part la GRC.

Depuis une semaine, les policiers ont arrêté plus d'une cinquantaine de manifestants qui s'opposent à cet important projet de pipeline qui doit transporter le pétrole albertain à travers la Colombie-Britannique.