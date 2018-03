Données privées égarées par le fédéral: Lebouthillier blâme des erreurs postales

Agence QMI 22-03-2018 | 17h53

OTTAWA | Confrontée aux Communes sur le fait que le gouvernement fédéral a compromis les données privées de centaines de milliers de Canadiens, la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a mis la faute sur des erreurs postales.

Selon des documents consultés par le «Journal de Montréal», le fédéral peine à protéger les renseignements personnels de citoyens. Au total, environ 250 000 Canadiens ont été victimes de ces failles depuis janvier 2017.

L'Agence du revenu du Canada (ARC), par exemple, a perdu la trace d'informations confidentielles de plus de 21 000 contribuables. Postes Canada a de son côté égaré plus de 400 passeports.

«Il s'agit d'informations privées, extrêmement sensibles et importantes. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour corriger ces inepties?» a questionné en Chambre le député conservateur Gérard Deltell.

«La grande majorité des brèches déclarées sont liées à du courrier mal acheminé», a assuré la ministre Diane Lebouthillier.

La réponse a piqué M. Deltell au vif: «Encore le même refrain, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à Postes Canada!»

«Alors qu'hier le gouvernement passait la journée à s'enfarger dans ses lacets pour savoir si on pouvait dire "monsieur", "madame", ou Dieu sait quoi, les Canadiens étaient pris avec de vrais problèmes», a déploré l'élu de Louis-Saint-Laurent.

Conservateurs et néo-démocrates ont réclamé que le gouvernement mette en place des mesures immédiates pour remédier à la situation.

«On sait que les données personnelles des citoyens sont de plus en plus à risque, à la suite des scandales liés à Facebook, à Equifax et j'en passe. On demande au gouvernement fédéral d'enfin agir», a souligné le porte-parole néodémocrate en matière de Sécurité publique, Matthew Dubé.

La ministre Lebouthillier a indiqué que l'ARC menait des «enquêtes approfondies» sur toutes les infractions à la sécurité ou sur tout manquement à son obligation de confidentialité.

Sur 3400 brèches dans la protection des données rapportées à l'ARC en 2017, 24 étaient assez graves pour que le gouvernement demande au Commissaire de la vie privée d'enquêter.

Dans une déclaration transmise mercredi soir, l'ARC a fait savoir qu'environ 1500 de ces incidents représentaient des atteintes à la vie privée. De ce nombre, un peu plus de 1200 étaient le fait de correspondance mal acheminée.

«En 2017, l'ARC a distribué plus de 110 millions d'articles de courrier directs. Au cours de cette période, on a signalé environ 1241 incidents de courrier mal acheminé, ce qui représente 0,003 % de notre correspondance», a précisé le porte-parole de l'Agence, Étienne Biram.