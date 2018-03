Légalisation du cannabis : un vote important au Sénat cet après-midi

Agence QMI 22-03-2018 | 11h44

OTTAWA | Les sénateurs se prononceront jeudi après-midi sur la légalisation du cannabis, un vote à l'issue incertaine qui pourrait faire avorter le projet de loi.

Le projet de loi C-45 fera l'objet d'un vote en deuxième lecture après plusieurs semaines de débats dans la Chambre haute depuis novembre dernier.

Même si elle est approuvée par les sénateurs, la législation devra être étudiée en comité, pour faire l'objet d'un dernier vote en troisième lecture.

Le premier ministre du Canada a affirmé jeudi que ce n'était pas le travail du Sénat de défaire les projets de loi. «Évidemment, le Sénat existe pour se pencher sur les projets de loi et suggérer des améliorations. Mais c'est très clair que le système actuel ne protège pas nos jeunes», a déclaré Justin Trudeau, en point de presse au Nouveau-Brunswick.

Des membres de tous les groupes représentés au Sénat ont émis des réserves par rapport au projet de loi, que ce soit au sujet de la présence d'investissements provenant des paradis fiscaux dans l'industrie, de l'infiltration des producteurs par le crime organisé ou les nombreux aspects liés à la santé publique.

Des sénateurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient contre, et la survie du projet de loi ne serait pas assurée.

«C'est une boîte à surprises», a commenté en entrevue le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu au sujet du vote. Il dit savoir que plusieurs indépendants voteront contre le projet de loi, même si le représentant du gouvernement au Sénat, Peter Harder, s'active en coulisses afin de rassembler tous les appuis suffisants.

Actuellement, 93 sièges sont occupés au Sénat. Le Groupe des sénateurs indépendants et celui des libéraux indépendants - 54 membres au total - sont plus favorables au projet de loi. Les 33 conservateurs s'y sont opposés plus fermement, mais on ne sait pas s'ils auront la consigne de voter en bloc.

Plusieurs sénateurs défavorables à la mouture actuelle de C-45 pourraient simplement avaliser le projet de loi en espérant y apporter plus tard des amendements.

L'issue du vote est entre autres difficile à prévoir, car deux comités du Sénat sont présentement sur la route, à Calgary et Winnipeg. Une vingtaine de sénateurs seront ainsi absents de la chambre.

La légalisation du cannabis était initialement projetée pour le 1er juillet par le gouvernement Trudeau. En février dernier, le Sénat a toutefois annoncé qu'il étudierait le projet de loi jusqu'au 7 juin, ce qui reporte l'entrée en vigueur de la loi au moins jusqu'au mois d'août.

C'était le résultat d'une entente conclue entre les quatre groupes de sénateurs : conservateurs, indépendants, indépendants libéraux et libéraux.