L'ancienne juge en chef du Canada reprendra du service à Hong Kong

Agence QMI 21-03-2018 | 18h08

HONG KONG | L'ancienne juge en chef du Canada Beverley McLachlin reprendra du service au sein de la cour d'appel finale de Hong Kong, à peine quelques mois après sa retraite.

Mme McLachlin avait tiré sa révérence le 15 décembre dernier après avoir passé 18 ans à la tête de la Cour suprême du Canada. Elle était devenue, en 2000, la première femme à accéder au titre de juge en chef au pays.

Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong a expliqué, mercredi, avoir retenu les services de Beverley McLachlin et d'une juge britannique, la baronne Brenda Hale, à titre de juges étrangers non permanents, faisant passer leur nombre de 12 à 14. Cette décision a pour but d'offrir plus de flexibilité afin d'entendre des causes en attente devant la cour d'appel finale.

Originaire de l'Alberta, Mme McLachlin a exercé le droit dans cette province et en Colombie-Britannique, où elle a brièvement servi comme juge en chef de la Cour suprême de la province. Elle est devenue juge à la Cour suprême du Canada en 1989. C'est le juge québécois Richard Wagner qui a succédé à Beverley McLachlin à titre de juge en chef du plus haut tribunal du pays.