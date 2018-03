Les acheteurs d'armes devront montrer patte blanche

Guillaume St-Pierre 20-03-2018 | 11h52

OTTAWA | Ceux qui souhaitent se procurer une arme à feu devront présenter leur permis au moment de la transaction et leurs antécédents judiciaires seront scrutés à la loupe.

Telle est la volonté du gouvernement Trudeau, qui a déposé mardi un projet de loi assurant un encadrement plus strict des armes à feu.

Avant même le dépôt du projet de loi C-71, le premier ministre Justin Trudeau a écrit une série de messages sur les réseaux sociaux décrivant les intentions de son gouvernement.

«La violence armée a grimpé au pays et elle menace la sécurité publique, a-t-il noté sur Twitter. Nous donnons suite à l'engagement que nous avions annoncé en campagne de lutter contre les gangs et les armes de poing illégales et d'assurer un meilleur contrôle des armes d'assaut.»

Actuellement, ceux qui achètent une arme n'ont pas à présenter leur permis. Cette identification est faite sur une base volontaire. Elle deviendrait donc obligatoire.

De plus, la vérification des antécédents judiciaires couvrira la vie entière de l'acheteur, au lieu des cinq dernières années seulement comme c'est le cas à l'heure actuelle.

Autre nouveauté : les armuriers auront l'obligation de tenir à jour un registre de leur inventaire, les transactions, et de l'identité des acheteurs.

Cette mesure vise à permettre aux policiers de retracer une arme utilisée pour commettre un crime, selon le gouvernement.

Sur Twitter, le premier ministre Trudeau s'est défendu de vouloir ressusciter par le fait même le défunt registre des armes d'épaule.

«Comprenez-moi bien : ce gouvernement ne mettra pas en place un autre registre des armes d'épaule. Ni maintenant, ni jamais», a ajouté le chef libéral sur les réseaux sociaux.

Les libéraux retirent aussi aux politiciens le pouvoir d'abaisser le niveau de classification d'une arme à feu. Les forces policières assumeront cette responsabilité, qui leur avait été retirée par l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper.