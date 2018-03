Mission au Mali: un déploiement dangereux et improvisé, selon l'opposition

Maxime Huard 19-03-2018 | 14h29

OTTAWA | Alors que le Canada s'est engagé lundi à envoyer des soldats au Mali pour une mission de paix des Nations unies, les partis d'opposition ont dénoncé un déploiement dangereux et improvisé.

Le gouvernement Trudeau induit la population en erreur lorsqu'il parle de maintien de la paix, a soutenu lundi le porte-parole conservateur en matière de Défense, Pierre Paul-Hus. «Le Mali est une zone de guerre, il n'y a aucune paix à protéger», a-t-il martelé.

Ce théâtre d'opérations d'Afrique de l'Ouest, qui oppose plusieurs factions djihadistes, est extrêmement violent. Plus de 150 Casques bleus y ont trouvé la mort depuis 2013.

Les conservateurs reprochent au gouvernement Trudeau «d'utiliser les troupes à des fins politiques», pour obtenir un siège au Conseil de sécurité des Nations unies et redorer son image à l'international après un séjour en Inde hautement critiqué.

Le fédéral se veut rassurant

Le Canada enverra essentiellement au Mali six hélicoptères - deux Chinook et quatre Griffon - pour une mission de sécurité aérienne, ainsi que des troupes pour l'appuyer.

«Nous sommes très conscients des difficultés. Nous avons été réfléchis et prudents dans notre décision d'envoyer des troupes au Mali et nous le serons tout autant dans la planification de la mission», a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, ajoutant que «chaque vie canadienne est précieuse».

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a insisté sur le fait que les militaires auraient l'équipement et la formation appropriés, en plus d'avoir un mandat clair pour assurer leur sécurité.

Le Parti conservateur et le Groupe parlementaire québécois ont demandé à ce que la mission fasse l'objet d'un vote et d'un débat à la Chambre des communes. Questionné en chambre, Justin Trudeau a fait savoir qu'il avait déjà approché l'opposition pour qu'un débat ait lieu.

«On veut des réponses claires. Quand on met la vie des hommes et des femmes en uniforme en danger, il faut le faire dans les meilleures conditions possible. Pour l'instant, c'est de l'improvisation», a analysé le député du Groupe parlementaire québécois, Michel Boudrias, qui a servi comme officier d'infanterie en Afghanistan.

Peu de détails

«Cette annonce survient après deux ans d'inaction et de demandes répétées de la part des Nations unies et de nos alliés internationaux. De nombreux éléments restent à clarifier», a quant à elle observé la porte-parole néodémocrate en matière d'Affaires étrangères, Hélène Laverdière.

Ni les ministres présents ni le chef de l'état-major de l'armée, Jonathan Vance, n'étaient en mesure de préciser combien de soldats canadiens participeraient à la mission, lundi. Une source gouvernementale a évoqué le nombre de 200 à 250 militaires déployés.

Le gouvernement s'engage à rendre ces effectifs disponibles pour une période d'un an. Le ministre Sajjan a évoqué un déploiement à l'été, mais la date exacte n'est pas connue.

Ce flou a fait sourciller l'opposition, étant donné que le ministre Sajjan s'est rendu au Mali en 2016 et que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé depuis novembre son plan de ramener le Canada dans les opérations de paix.

Après avoir promis en 2015 de déployer jusqu'à 600 casques bleus, le gouvernement Trudeau n'a toujours pas montré comment il entendait respecter cette promesse.