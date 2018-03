Gardiens congédiés pour voyeurisme: l'indépendance de l'Assemblée nationale est en jeu, selon Jacques Chagnon

Maxime Huard 15-03-2018 | 14h36

OTTAWA - Si un tribunal remettait en cause le congédiement de trois gardiens de sécurité de l'Assemblée nationale dans une affaire de voyeurisme, cela menacerait rien de moins que l'indépendance des parlements partout au Canada.

C'est ce qu'ont plaidé jeudi matin les avocats du président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, devant la Cour suprême du Canada.

En juillet 2012, M. Chagnon, qui est encore aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, limoge trois gardiens qui espionnaient, sur leurs heures de travail, des chambres de l'hôtel Hilton voisin à l'aide d'une caméra de sécurité.

Les avocats de Jacques Chagnon soutiennent qu'il a agi dans l'exercice de ses privilèges consacrés par la Constitution canadienne, ce qui comprend le pouvoir de gérer à sa guise le personnel de l'assemblée.

«Si on ne reconnait pas le privilège parlementaire, ce serait préjudiciable non seulement pour l'Assemblée nationale, mais pour toutes les assemblées législatives au Canada», a argué Me Siegfried Peters, car cela violerait le principe de séparation des pouvoirs de l'État.

Essentiels aux travaux de l'Assemblée nationale

L'avocat estime que le sort des gardiens relève de la compétence exclusive du président, car leur travail est essentiel au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, citant l'attentat du caporal Lortie en 1984 ou les irruptions de Femen survenues dans les dernières années.

Les juges Côté et Gascon ont plusieurs fois mis en doute les prétentions de Me Peters, notant que son argumentaire sous-entendait que les gardiens n'ont aucun recours à leur disposition et que le président est une sorte de démiurge dont nul ne peut remettre en question les décisions.

En février dernier, la Cour d'appel du Québec a jugé dans une décision partagée que M. Chagnon n'avait pas le droit de congédier les gardiens sans se soumettre au processus d'arbitrage syndical.

Les trois employés visés avaient déposé un grief pour contester leur congédiement. Or, durant les audiences devant l'arbitre du travail en 2013, Jacques Chagnon a invoqué son privilège parlementaire afin de contester la compétence de l'arbitre de juger de l'affaire.

Application trop large

De son côté, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ne remet pas en cause l'existence du privilège parlementaire. Il estime toutefois que l'application du privilège devrait être l'exception, et non la règle.

«Le simple fait que les gardiens fassent partie de l'appareil de sécurité n'est pas suffisant pour dire qu'ils relèvent du privilège parlementaire», a argumenté Me Geneviève Baillargeon-Bouchard.

Les gardiens de sécurité effectuent, selon elle, des tâches périphériques, bien qu'utiles et nécessaires, qui ne sont pas intrinsèques aux fonctions de l'Assemblée nationale.

«Si la salubrité des lieux n'est pas respectée ou que la ventilation ne fonctionne pas, il y a des chances que l'Assemblée ne siège pas», et ce, sans que les employés de maintenance soient vus comme essentiels au déroulement des travaux, a rappelé Me Baillargeon-Bouchard.

La cause a été prise en délibéré par les juges et une décision est attendue dans les prochains mois.