Ottawa accorde une aide de 10 millions $ aux réfugiés palestiniens

Agence QMI 15-03-2018 | 12h03

Le gouvernement Trudeau a annoncé jeudi l'octroi d'une aide humanitaire d'urgence de 10 millions $ aux réfugiés palestiniens qui «souffrent de niveaux élevés de pauvreté, de chômage et d'insécurité alimentaire».

Ce soutien financier sera dirigé vers les réfugiés palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Ottawa estime qu'un million de personnes pourraient en profiter.

«Les réfugiés palestiniens sont confrontés à une situation humanitaire catastrophique», a souligné la ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, par communiqué

«L'annonce d'aujourd'hui concerne un financement d'urgence nouveau et exceptionnel visant à fournir de l'aide humanitaire et à répondre aux besoins des réfugiés palestiniens les plus pauvres et les plus vulnérables en Cisjordanie et à Gaza», a-t-elle ajouté.

Les sommes seront versées à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient.

Le gouvernement fédéral a par ailleurs réitéré son soutien aux efforts de l'Office «pour assurer une culture de neutralité et régler les allégations de violation de la neutralité».