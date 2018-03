Pas de rencontre entre le roi des Belges et Trudeau au Canada

AFP 13-03-2018 | 17h28

Un conflit d'agenda empêche le Premier ministre canadien Justin Trudeau de rencontrer le roi et la reine des Belges, en visite d'État au Canada pendant près d'une semaine, a expliqué mardi le gouvernement canadien.

Le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde effectuent depuis dimanche et jusqu'à samedi la première visite d'État au Canada de souverains belges depuis 1977. A l'époque, le roi Baudouin --oncle du souverain actuel-- et la reine Fabiola avaient été reçus par le Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, père de Justin.

Mais l'histoire ne se répétera pas car, en cette semaine de vacances scolaires au Canada, M. Trudeau effectue une tournée à travers des aciéries et alumineries afin de démontrer son appui à cette industrie menacée de taxes douanières par les États-Unis.

Quelques heures après leur arrivée lundi à Ottawa, le roi et la reine des Belges ont reçu les honneurs de la gouverneure générale du Canada Julie Payette, représentante de la reine Elizabeth II, chef d'État du Canada.

«L'essence même d'une visite d'État, c'est la rencontre des deux chefs d'État», a souligné à l'AFP le porte-parole du palais belge, Patrick Renault.

«Il n'y a pas de surprise du tout en ce qui concerne la non rencontre avec le Premier ministre, nous étions au courant qu'il y avait des soucis d'agenda», a-t-il noté.

Le couple royal belge est accompagné par une centaine de chefs d'entreprise, une trentaine de dirigeants d'universités et sept ministres dont celui des Affaires étrangères Didier Reynders. Après Ottawa lundi et mardi, la délégation doit se rendre à Toronto mercredi, puis à Montréal jeudi et vendredi.

Au gré du programme, le roi devait rencontrer quatre ministres du gouvernement Trudeau ainsi que le Premier ministre du Québec Philippe Couillard, province avec une forte communauté belge.

«C'est un grand plaisir de recevoir la délégation belge au Canada, c'est un grand plaisir d'approfondir la relation qui existe depuis longtemps entre nos deux pays et nous sommes ravis que plusieurs ministres aient pu rencontrer le roi ou vont le faire», a déclaré à l'AFP Cameron Ahmad, porte-parole de M. Trudeau.

Le Premier ministre canadien avait rencontré son homologue belge Charles Michel en juin 2017 à Ottawa.