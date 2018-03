Karina Gould devient la première ministre fédérale à donner naissance durant son mandat

Agence QMI 09-03-2018 | 11h18

OTTAWA - Karina Gould est devenue la première ministre fédérale à donner naissance à un enfant durant son mandat.

La ministre des Institutions démocratiques a accouché d'un garçon en bonne santé «plus tôt cette semaine», a-t-elle annoncé dans un communiqué vendredi matin.

«Alberto et moi étions ravis de rencontrer enfin Oliver. Je prends du temps avec mon petit homme, mais on se reverra bientôt au Parlement!» a écrit sur Twitter la députée libérale de Burlington, en Ontario.

Son message était accompagné d'une photo du couple avec le poupon à l'hôpital et du mot-clic #femmesenpolitique. La politicienne de 30 ans devient la première ministre à prendre un congé de maternité.

«Comme nous nous joignons à tant d'autres parents canadiens qui jonglent avec les responsabilités de la carrière et de la famille, Alberto et moi voulons remercier tout le monde pour leurs bons mots et leur soutien», a-t-elle déclaré.

En 1987, Sheila Copps était devenue la première députée à accoucher durant son mandat.

Durant l'absence de Karina Gould, le portfolio des Institutions démocratiques sera géré par le président du Conseil du Trésor, Scott Brison.