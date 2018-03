Une députée conservatrice lie un attentat à la bombe dans les tours jumelles au tabac illégal

Christopher Nardi 02-03-2018 | 18h36

OTTAWA | Une députée conservatrice contre l'emballage neutre des paquets de cigarettes a plaidé que ça encouragerait le tabac de contrebande, qu'elle jure a aussi financé un attentat à la bombe au World trade center. Un argument qui n'a pas manqué d'en faire sourciller plus d'un.

«Croyez-moi, la situation [du tabac de contrebande] est pire et a un impact nettement plus important que la plupart d'entre nous veulent l'admettre. Je le sais personnellement grâce à mes plus de 40 ans d'expérience dans cette industrie. Le tabac illégal a été déclaré un des facteurs financiers clés lorsqu'on a fait sauter les tours jumelles. Voilà à quel point cet enjeu est sérieux. Que les gens le croient ou pas, c'est un fait prouvé», a lancé Diane Finley mercredi devant ses collègues stupéfaits du comité permanent de la santé.

Ceux-ci étudient présentement un projet de loi qui propose de mieux encadrer la vente de produits de tabac et de vapotage, et ouvre aussi la porte à l'imposition d'un emballage neutre aux compagnies de cigarettes.

En guise de preuve que le tabac de contrebande à joué un rôle prépondérant dans l'attentant à la bombe qui a fait 6 morts et plus de 1000 blessés en 1993, le bureau de Mme Finley a transmis au Journal une étude publiée en 2003.

Dans ce rapport qui étudiait le lien entre la contrebande de tabac et le terrorisme, une seule phrase indiquait que les policiers avaient retrouvé de fausses étampes utilisées pour marquer le paiement des taxes sur les paquets de cigarettes dans l'appartement d'un des terroristes.

«Théorie du complot»

Mais les propos de Mme Finley en comité relèvent carrément de la théorie du complot digne de ceux entourant Roswell (Area 51) et le voyage lunaire de la mission Apollo en 1969, croit pour sa part le Dr Doug Eyolfson, membre libéral du même comité.

«La députée croit qu'il y a un lien entre l'emballage neutre et l'augmentation de la contrebande de tabac, ce qui n'est toujours pas prouvé de source sûre. Ensuite, elle fait le lien entre la contrebande de tabac et le financement des attentats à la bombe en 1993? C'est de l'alarmisme éhonté de sa part», s'insurge le député Eyolfson.

Celui-ci avait d'ailleurs répondu immédiatement à Mme Finley lors de la rencontre, qualifiant ses propos «d'absurdes».

Même son de cloche chez la porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac (CQCT), qui était aussi présente lors de la rencontre du comité et avoue avoir eu de la misère à retenir son rire lorsqu'elle a entendu les propos de Mme Finley.

«C'était complètement ridicule, surtout lorsqu'on sait que dans les années 1990, la majorité de la production de tabac illégal était faite par les communautés autochtones. Ce serait essentiellement dire que les populations autochtones ont financé cet attentat», souligne la porte-parole Flory Doucas.

Au moment d'écrire ces lignes, Mme Finley n'avait toujours pas répondu aux demandes d'entrevue du Journal.