Des looks de Justin Trudeau qui ont retenus l'attention

TVA Nouvelles 20-02-2018 | 15h20

Depuis son élection en tant que premier ministre (et même avant!), Justin Trudeau arbore parfois des looks qui attirent l'attention.

À LIRE AUSSI: Un caméléon sur une courtepointe

Tant lors de voyages à l'étranger que lors d'activités partisanes et communautaires ici, au pays, notre premier ministre semble avoir beaucoup de plaisir à revêtir des costumes, des tenues traditionnelles ou plutôt décontractées.

Les derniers exemples en date sont les vêtements qu'il a portés pendant sa visite en Inde.

Au moment de l'annonce des noms des deux bébés pandas du zoo de Toronto, en mars 2016, il s'est habillé de la même façon que les employés du zoo!

Pour souligner sa participation à un événement de la communauté philippine de Toronto, notre premier ministre a servi de la nourriture déguisé en cuisinier.

Son intérêt pour la boxe n'est plus un secret non plus! Lors d'un combat caritatif en août 2017 à Montréal, Justin Trudeau a pris le rôle d'un entraîneur et il s'est bien évidemment habillé en conséquence.

Halloween et superhéros

Les costumes d'Halloween de notre premier ministre ont défrayé les manchettes à plusieurs reprises. Que ce soit en pilote d'avion du «Petit Prince, en Han Solo de «Star Wars» ou en Superman, il a toujours trouvé un moyen de surprendre lors de cette fête.

L'intérêt de Trudeau pour la saga La guerre des étoiles est connu. Le 4 mai 2017, lors d'une visite du premier ministre de l'Irlande à Ottawa, il avait aussi porté des bas représentant les personnages de C-3PO et R2-D2.