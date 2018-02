Ottawa: Matthew Dubé devient président du caucus du NPD

Agence QMI 14-02-2018 | 16h42

OTTAWA - Le député néodémocrate Matthew Dubé a été élu président du caucus fédéral par ses collègues, mercredi matin.

Député depuis 2011 de la circonscription Beloeil-Chambly, en Montérégie, M. Dubé sera épaulé par Sheri Benson, députée de Saskatoon West, qui a été désignée vice-présidente.

«C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi en tant que président du caucus fédéral par mes collègues. Je souhaite les représenter avec dynamisme et travailler avec eux pour faire avancer les politiques progressistes que les gens demandent à travers le pays et que le parti défend tous les jours ici à Ottawa», a dit M. Dubé, qui est porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière de sécurité publique et de protection civile.