Le gouvernement Trudeau n'a partagé que très peu d'informations concernant le géant américain - Ottawa a caché 90% de l'entente Netflix

OTTAWA | Le fédéral maintient dans le secret les négociations avec Netflix qui ont mené à leur entente controversée, ragent l'opposition et des observateurs.

La divulgation de ces échanges aurait pu jeter un nouvel éclairage sur l'entente qui a été taillée en pièces par de nombreux joueurs du milieu artistique et du monde des affaires québécois.

« Le dossier Netflix est extrêmement important, et que le ministère s'amuse à presque tout censurer est une preuve de mauvaise foi », rage son président, Stéphane Giroux.

Le Journal a lui aussi tenté d'obtenir une copie des communications entre de hauts dirigeants de Patrimoine canadien et Netflix, mais il s'est heurté à un refus de divulgation absolu.

« On veut savoir ce qui se passe, mais on ne peut pas le savoir », peste le député néo-démocrate Pierre Nantel.

« On doit se demander si on n'a pas une ministre [Mélanie Joly] qui est sous haute influence », s'interroge-t-elle. Elle note qu'à l'inverse, l'industrie québécoise se sent ignorée par le gouvernement Trudeau.