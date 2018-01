Trudeau critique Trump sans le nommer sur le libre-échange

AFP 23-01-2018 | 13h45

DAVOS | Le premier ministre canadien Justin Trudeau a critiqué mardi à Davos la politique protectionniste du président Donald Trump et défendu ardemment les vertus du libre-échange.

M. Trudeau s'est félicité du succès des dernières négociations à Tokyo permettant au Canada de se joindre à dix autres pays au sein de ce qu'il a appelé le nouvel Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP pour son acronyme en anglais).

« L'accord obtenu à Tokyo (mardi) va dans le bon sens », a déclaré Justin Trudeau en déplorant « beaucoup de scepticisme sur le commerce dans le monde à l'heure actuelle ».

« Les gens sont inquiets ou deviennent de plus en plus convaincus que les accords commerciaux profitent à quelques-uns et pas à la majorité », a noté le chef du gouvernement canadien qui préside le G7 cette année.

Après l'accord de libre-échange avec l'Union européenne (CETA), le Canada s'est tourné vers le Pacifique au moment où à Montréal, les discussions sur la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) pointent de profonds désaccords entre les États-Unis d'un côté, le Canada et le Mexique de l'autre.

Le gouvernement canadien fait le nécessaire « pour s'assurer que notre voisin du sud reconnaisse les bienfaits de l'ALÉNA », a déclaré Justin Trudeau alors que le président Trump a menacé à plusieurs reprises de quitter cet accord commercial.

« Cela a profité pas simplement à notre économie, mais aussi à son économie », a-t-il ajouté.

« Nous sommes (...) ouverts à plus d'accords commerciaux impliquant plus de populations tant que c'est dans le meilleur intérêt de tous nos citoyens »

« C'est ce à quoi nous nous efforçons dans le cadre de l'ALÉNA » et c'est la même motivation qui a guidé les discussions à Tokyo pour arriver à ce CPTPP qui « sera bénéfique non seulement pour les Canadiens, mais aussi pour les citoyens de l'ensemble des 11 pays » signataires.

Outre le Canada, le CPTPP regroupe 10 pays: Australie, Brunei, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam.

Le Canada qui avait réclamé des aménagements en novembre pour signer cet accord a obtenu satisfaction sur certains points comme l'a signalé M. Trudeau.

Avec les avancées, l'accord est « plus progressif et plus solide pour les travailleurs canadiens dans les domaines de la propriété intellectuelle, la culture et l'industrie automobile », a affirmé Justin Trudeau.