Justin Trudeau en Inde en février

Agence QMI 22-01-2018 | 08h00

OTTAWA | Le premier ministre fédéral Justin Trudeau fera une première visite officielle en Inde, du 17 au 23 février prochain.

Ce voyage aura une forte saveur économique puisque le chef libéral compte participer «à plusieurs tables rondes avec des gens d'affaires afin de promouvoir encore davantage le commerce et l'investissement entre le Canada et l'Inde», selon un communiqué publié lundi matin.

Le premier ministre veut aussi promouvoir les droits des femmes.

«Le Canada et l'Inde entretiennent une relation privilégiée et sont unis par de formidables liens entre leurs populations. Plus d'un million de Canadiens sont d'origine indienne, et ils rendent la relation entre nos deux pays vraiment étroite», a mentionné Justin Trudeau par communiqué.

Il rencontrera évidemment le premier ministre indien Narendra Modi, avec qui il s'est déjà entretenu à l'étranger en marge de trois sommets internationaux.

En plus de se rendre dans de grandes villes comme Mumbai, New Delhi, Ahmedabad, M. Trudeau visitera des lieux touristiques comme le Taj Mahal à Agra, ainsi que le Temple d'or d'Amritsar, le centre spirituel et culturel de la communauté sikhe, très nombreuse au Canada.