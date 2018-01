Ottawa relance le programme Katimavik

Agence QMI 16-01-2018 | 14h42

OTTAWA - Le gouvernement fédéral a lancé mardi la première phase de l'initiative Services jeunesse Canada, qui permettra entre autres de financer la relance du programme Katimavik.

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé la remise sur pied du programme, coupé en 2012 par les conservateurs, dans une vidéo publiée sur Instagram. Il s'agissait d'une promesse de campagne des libéraux.

Le programme de bénévolat créé en 1977 permettait aux jeunes de 17 à 21 ans de voyager et travailler au pays, tout en approfondissant sa connaissance des langues officielles. Il sera accessible en 2018 et dorénavant ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans.

C'est sous le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau, père de Justin Trudeau, que Katimavik avait vu le jour. L'organisme du même nom qui gère le programme fait partie des dix partenaires qui recevront du financement par l'entremise de Services jeunesse Canada.

Cette nouvelle initiative ne sera pleinement opérationnelle qu'en 2019. Dans un premier temps, le fédéral mènera sur le nouveau site web de Services jeunesse Canada une consultation auprès des jeunes afin de connaître leurs attentes, leurs intérêts et leurs motivations.

L'initiative a été lancée par le premier ministre Justin Trudeau, qui agit également à titre de ministre de la Jeunesse de son gouvernement. «Les jeunes devraient avoir davantage d'occasions d'être au service de leur communauté, tout en acquérant des compétences et une expérience précieuses. C'est la raison d'être de Service jeunesse Canada», a-t-il affirmé dans un communiqué.

À terme, Services jeunesse Canada permettra aux jeunes de trouver des occasions de bénévolat et aidera citoyens et organismes à financer des projets à l'échelle nationale, régionale et locale.

Des montants allant de 250 $, 750 $ ou 1500 $ seront notamment offerts à quelque 4000 jeunes de 15 à 30 ans grâce à un partenariat avec l'organisation TakingITGlobal.

Service jeunesse Canada sera doté d'un budget de 105 millions $ jusqu'en mars 2021.