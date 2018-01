Air Canada devra rendre ses avions plus silencieux, dit Marc Garneau

Agence QMI 29-12-2017 | 06h26

OTTAWA | Le ministre fédéral des Transports Marc Garneau a formellement demandé à Air Canada de modifier une centaine de ses avions Airbus A320 afin de les rendre plus silencieux, a rapporté le Globe and Mail.

Selon le quotidien, le ministre Garneau a adressé cette demande à Air Canada le 22 décembre dernier.

La conception des Airbus A320 entraîne un sifflement sourd lors du passage de l'air sous les ailes des avions. Ce désagrément peut être amoindri à l'aide de déflecteurs coûtant entre 7000 et 25 000 $ par avion, selon leur âge, a fait valoir M. Garneau.

«Cette modification serait accueillie positivement par les aéroports et les communautés partout au Canada, incluant celles vivant près des aéroports de Montréal et de Toronto. Cette modification aurait un impact important sur le bruit, avec une réduction potentielle de 5 à 11 décibels pour un avion A320», a écrit le ministre dans une lettre adressée à Air Canada et dont le «Globe» a obtenu copie.

Un porte-parole d'Air Canada, Peter Fitzpatrick, a indiqué au quotidien que l'entreprise évalue actuellement la demande formulée par Marc Garneau.