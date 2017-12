La mairesse de Montréal et Justin Trudeau discutent du cannabis

Sarah Daoust-Braun 19-12-2017 | 12h45

Le premier ministre fédéral Justin Trudeau a rencontré mardi la nouvelle mairesse de Montréal Valérie Plante mardi à l'hôtel de ville pour aborder entre autres la question de la légalisation du cannabis.

« Avec le cannabis, on veut beaucoup de flexibilité et être raisonnable dans cette approche pour s'assurer que les villes et les municipalités à travers pays aient les ressources nécessaires », a affirmé Justin Trudeau aux médias avant de s'entretenir en privé avec la nouvelle mairesse.

Le premier ministre souhaite que la légalisation du cannabis, prévue en juillet prochain, ne soit pas un fardeau pour les villes, mais plutôt une « opportunité de garder nos enfants en sécurité et d'enlever des profits extraordinaires au crime organisé ».

À la sortie de cette première rencontre officielle entre les deux dirigeants, Valérie Plante s'est dite heureuse que le gouvernement du Canada réitère l'importance des villes dans cette entente.

Les villes « doivent être non seulement partie prenante du processus décisionnel, mais doivent aussi profiter des ressources financières nécessaires pour qu'elles puissent opérationnaliser l'entrée en vigueur du cannabis », a indiqué la mairesse, qui souhaite que Montréal ait sa part des revenus de la légalisation.

Les provinces recevront 75% des revenus de la taxe générée par la vente de cannabis, mais pour l'instant aucun accord financier avec les municipalités de la province n'a été dévoilé par le gouvernement du Québec.