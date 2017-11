Le premier ministre du Manitoba raconte sa mésaventure aux États-Unis

Agence QMI 19-11-2017 | 08h16

WINNIPEG | Le bras en écharpe, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, est apparu dans une vidéo samedi où il a raconté comment il s'est perdu et blessé la semaine dernière lors d'une mésaventure aux États-Unis.

Lundi dernier, le chef du Parti progressiste-conservateur (PPC) est parti en randonnée dans la région de Gila Wilderness, au Nouveau-Mexique. En cours de route, il s'est toutefois égaré et a fait une mauvaise chute qui lui a laissé des ecchymoses, des coupures et une fracture au bras gauche.

Le premier ministre se trouvait alors seul sur le sentier de randonnée, hors de portée des réseaux cellulaires, a-t-il raconté dans la vidéo où il répond aux questions que lui pose l'une des membres de son équipe.

Heureusement, la conjointe de M. Pallister, Esther, devait le rejoindre à l'extrémité du sentier, quelque six heures après son départ. «J'étais en retard pour me rendre sur place et il faisait noir. Il aurait dû être là», a-t-elle affirmé en racontant les événements.

Heureusement, Mme Pallister a pu capter le réseau cellulaire et, ainsi, contacter les autorités qui ont rapidement été en mesure de retrouver le premier ministre. Ce dernier a été soigné et est rentré au Canada vendredi.

«Je suis heureux d'être à la maison. Je suis heureux d'être en vie, grâce à l'aide et au support de nombreuses personnes», s'est réjoui M. Pallister, qui a même blagué sur son état de santé en regrettant de ne pas s'être plutôt fracturé le bras droit, puisqu'il est gaucher.

Le chef du PPC s'est fait prescrire du repos. «C'est probablement le plus difficile, parce qu'il ne se repose pas facilement», s'est amusée sa conjointe.

Malgré cette mésaventure, Brian Pallister assure ne pas avoir l'intention d'abandonner sa passion pour la randonnée. «Ça ne va pas amoindrir notre amour pour la nature, ça ne va pas nous empêcher de vouloir repartir, de visiter de magnifiques régions du monde», a-t-il assuré.