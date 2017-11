Catherine McKenna s'excuse après un Tweet «inacceptable»

AFP 08-11-2017 | 15h36

OTTAWA | La ministre canadienne de l'Environnement, Catherine McKenna, s'est excusée mercredi pour un message « inacceptable » posté sur le compte officiel Twitter de son ministère, saluant l'intention de la Syrie de rejoindre l'Accord de Paris sur le climat.

Le message a depuis été effacé. « Il y a clairement eu une erreur sur mon compte ministériel », a-t-elle écrit mercredi sur son compte personnel du réseau social.

« Le tweet était complètement inacceptable », a-t-elle expliqué dans les couloirs du Parlement lors d'un point de presse.

« Je suis avocate des droits de l'Homme. Je sais mieux que quiconque que le régime meurtrier de (Bachar al-) Assad et les gestes qu'il commet, les atrocités contre son propre peuple, sont complètement inacceptables ».

Mme McKenna a expliqué qu'elle avait demandé que le message soit supprimé dès qu'elle l'a aperçu mardi soir.

« Le Canada salue le Nicaragua et la Syrie » pour leur décision de se joindre à l'Accord de Paris, mentionnait ainsi ce tweet accompagné des drapeaux de ces deux pays.

La Syrie a annoncé mardi lors de la 23e conférence de l'ONU sur les changements climatiques à Bonn son intention de rejoindre l'accord de Paris contre le réchauffement planétaire, laissant les États-Unis seuls désormais en marge de la coalition climatique mondiale.

La Syrie sera ainsi le 197e et dernier État à rejoindre l'accord, à ce stade ratifié par 169 pays et entré en vigueur moins d'un an après son adoption à Paris fin 2015.

Le Nicaragua avait décidé, en octobre, de signer l'accord qu'il avait d'abord jugé insuffisant.

Les États-Unis avaient ratifié l'accord en 2015 sous la présidence de Barack Obama, mais il a été dénoncé par Donald Trump, élu fin 2016.

L'accord de Paris vise à limiter le réchauffement mondial bien en deçà de 2°C par rapport à l'ère de la Révolution industrielle.