Accès à l'information: Ottawa prêt à amender le projet de loi C-58

Agence QMI 02-11-2017 | 17h46

OTTAWA - Dans la foulée du témoignage accablant de la commissaire à l'information, la veille, le président du Conseil du Trésor s'est dit ouvert à amender sa réforme de la Loi sur l'accès à l'information, jeudi, aux Communes.

Interpellé à la période des questions, Scott Brison a dit qu'il appuierait un amendement obligeant les départements à demander l'approbation de la commissaire à l'information avant de refuser une requête.

«Cela ferait en sorte que les demandes très larges ou peu détaillées ne pourraient pas être systématiquement refusées», a-t-il expliqué.

Dans sa forme actuelle, le projet de loi C-58 permet notamment aux responsables des ministères de refuser des demandes d'accès à l'information si elles ne sont pas assez précises.

Devant le comité permanent de l'accès à l'information, la commissaire Suzanne Legault a affirmé mercredi que le projet de loi C-58 rendrait impossible aujourd'hui la révélation du scandale des commandites.

«Quand je me suis préparée à comparaître, je suis revenue sur la demande effectuée par Daniel Leblanc, le journaliste [du «Globe and Mail»], la demande qui a fait exploser le scandale des commandites. Or, cette demande n'aurait pas satisfait les exigences [du projet de loi. Celui-ci] constituerait un recul majeur [du droit à l'information]», a-t-elle prévenu.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a annoncé jeudi qu'il proposerait 28 amendements au projet de loi C-58, en vue de son étude article par article la semaine prochaine.

«Cette loi préserve une culture du secret qui ne fait qu'empirer les choses. Si elle est adoptée telle quelle, le Canada sera la risée du monde», a déclaré en point de presse jeudi le porte-parole néodémocrate en matière de justice, Murray Rankin.

Les amendements proposés par le NPD correspondent aux nombreuses préoccupations soulevées par la commissaire Suzanne Legault. Ils proposent entre autres de soumettre les bureaux des ministres et du premier ministre à la Loi sur l'accès à l'information ainsi qu'à éliminer les frais de 5 $ que C-58 imposerait pour chaque demande.