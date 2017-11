Halloween : Trudeau «a dépassé les bornes», selon Deltell

Maxime Huard 01-11-2017 | 10h39

OTTAWA | Le député conservateur Gérard Deltell n'a pas du tout apprécié le fait que Justin Trudeau se soit costumé pour l'Halloween, mardi, au Parlement.

«Chacun a son style, mais j'avoue qu'hier M Trudeau a dépassé les bornes», a déploré l'élu, qui n'était pas d'humeur à rigoler à son arrivée au caucus de son parti mercredi.

«Un moment donné, ça va faire. Qu'il passe l'Halloween avec sa famille, c'est parfait. Mais qu'ils se présente à la période des questions avec les cheveux gommés et ses lunettes... C'est quoi ces histoires-là! C'est le premier ministre du Canada!» a renchéri M. Deltell.

Justin Trudeau a emprunté mardi les airs de Clark Kent, l'identité secrète de Superman.

Le premier ministre a enfilé les lunettes du personnage et imité son look capillaire. À son entrée aux Communes, le premier ministre a même montré un habit de Superman sous sa chemise, avant d'aller répondre aux questions et de voter avec les cheveux gommés.

Appelé à commenter la tenue de son chef, le ministre François-Philippe Champagne y a vu le signe d'un «premier ministre moderne».