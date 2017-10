Un nouveau programme vacances-travail entre le Canada et l'Autriche

Agence QMI 30-10-2017 | 13h02

OTTAWA - À partir du 1er janvier, il sera plus facile pour les jeunes Canadiens d'aller travailler en Autriche. Les deux pays ont signé lundi une entente qui facilitera la mobilité de leurs ressortissants qui souhaitent aller travailler sur l'un ou l'autre territoire.

Ce nouveau programme vacances-travail s'adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Il sera possible d'en bénéficier pour des voyages d'une durée maximale de 12 mois.

«Ce nouveau programme vacances-travail élargit grandement les opportunités pour que les jeunes du Canada et de l'Autriche puissent découvrir le pays de l'un et de l'autre, bâtir une précieuse expérience professionnelle à l'étranger, contribuer au rajeunissement des relations bilatérales entre nos peuples et tout simplement passer du très bon temps», a fait savoir par communiqué l'ambassadeur d'Autriche au Canada, Stefan Pehringer.

L'ambassade d'Autriche dit avoir constaté dans les derniers mois une hausse des demandes d'information de la part de jeunes Canadiens désirant travailler dans ce pays germanophone d'Europe.

Les premiers accords d'échanges pour la jeunesse entre les deux États datent de 1998.

L'entente annoncée lundi marque également les 65 ans de relations bilatérales entre l'Autriche et le Canada.