Singh veut une politique unique pour le Québec

Agence QMI 16-10-2017 | 12h05

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh a dit vouloir développer une politique spécifique pour les enjeux québécois, lundi.

«Il y a une richesse de la langue française qui a formé une des nations les plus progressistes au Canada. Je veux protéger cette culture et être un allié», a affirmé le nouveau leader du parti en entrevue à l'émission de Mario Dumont à LCN, insistant sur la «sensibilité» et les «enjeux uniques» qui existent au Québec.

Celui qui siège actuellement comme député provincial ontarien a indiqué vouloir protéger «tous les droits», c'est-à-dire autant la langue, la culture et l'identité, que le port de symboles religieux, par exemple, un enjeu particulièrement débattu au Québec avec l'adoption du projet de loi 62 sur la prestation de services à visage découvert par l'Assemblée nationale.

«Je suis pour les droits de la personne, n'importe quel droit», a-t-il insisté.

M. Singh, qui a qualifié d'extraordinaire son récent passage au Lac-Saint-Jean en vue de l'élection partielle, a également confié être «tombé en amour avec la langue». «Je pratique tout le temps!» a-t-il lancé en réponse à une question de l'animateur sur le français. «Vous allez voir une amélioration à chaque fois qu'on va se parler.»