Les députés fédéraux voyagent trois fois plus aux États-Unis

Agence QMI 15-10-2017 | 19h26

OTTAWA | Les différents commerciaux entre le Canada et les États-Unis ont incité les députés de la Chambre des communes, à Ottawa, à voyager trois fois plus fréquemment aux États-Unis lors du second trimestre de 2017 comparativement à pareille date l'an dernier.

Selon des données publiées par le «Hill Times», 17 députés des Communes ont voyagé à Washington ou à New York du 1er avril au 30 juin 2017. Le nombre de voyages vers ces deux villes a plus que triplé par rapport au même trimestre en 2016.

Différents députés, dont l'ancienne chef par intérim du parti conservateur Rona Ambrose et des membres du Comité permanent du commerce international, se sont notamment rendus dans la capitale américaine pour participer à des discussions en amont du début de la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

Si les députés voyagent plus aux États-Unis, ils semblent toutefois avoir revu à la baisse leurs déplacements au pays et ailleurs dans le monde. D'avril à juin 2017, les élus ont réclamé 2,86 millions $ en frais de déplacement et de voyagement, que ce soit entre leur circonscription et Ottawa, ailleurs au pays ou à l'étranger. Lors de la même période en 2016, ce montant s'était plutôt élevé à 3,13 millions $.