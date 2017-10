Trump évoque la fin de l'ALENA devant Trudeau

Maxime Huard 11-10-2017 | 14h55

Le président américain Donald Trump a brandi devant le premier ministre Justin Trudeau, mercredi à Washington, la menace d'une résiliation de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA).

«Si on ne peut pas négocier l'ALENA, on va mettre fin à l'ALENA», a soutenu le milliardaire devant les journalistes dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche.

«C'est possible que nous ne puissions pas négocier une entente et c'est possible que nous y arrivions. On va voir ce qui arrivera», a-t-il ajouté, assis aux côtés de M. Trudeau.

Le président Trump, opposé depuis longtemps à l'ALENA, a rappelé qu'il devait d'abord défendre les travailleurs américains. Il s'est dit prêt mercredi à s'entendre uniquement avec le Mexique ou avec le Canada s'il n'arrivait pas à signer une entente satisfaisante à trois pays.

Ces propos ont été tenus tout juste avant la rencontre en tête-à-tête entre les deux leaders.

La visite du premier ministre coïncide avec le début de la quatrième ronde de négociations de l'ALENA, en Virginie.

Les rencontres tenues depuis août ont donné lieu à peu de progrès et les États-Unis, qui veulent notamment un meilleur accès au marché du lait canadien et augmenter le contenu américain dans l'industrie automobile, se sont montrés très exigeants.