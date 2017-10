Course à la direction du NPD: dévoilement des résultats du premier tour à Toronto

AGENCE QMI 01-10-2017 | 09h44

TORONTO | Le Nouveau Parti démocratique du Canada dévoilera les résultats du premier tour de scrutin de sa course au leadership, dimanche à Toronto.

Guy Caron, député de Rimouski-Neigette-Témiscouataet porte-parole en finances pour le NPD, est le seul Québécois candidat à la succession de Thomas Mulcair.

La course à la direction oppose également les Ontariens Charlie Angus et Jagmeet Singh ainsi que la Manitobaine Niki Ashton, porte-parole du NPD en matière d'emploi et de développement de la main-d'oeuvre.

Les résultats du premier tour seront dévoilés ce dimanche dès 14 h 30.

Advenant qu'aucun des quatre candidats ne parvienne à dépasser la barre des 50 % d'appuis, le plus faible sera éliminé et un second tour sera lancé.

Le prochain chef du NPD sera connu, au plus tard, le 15 octobre.