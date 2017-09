La sénatrice Lynn Beyak sera-t-elle expulsée du caucus conservateur?

Agence QMI 16-09-2017 | 14h45

OTTAWA | Le chef Andrew Scheer n'entend pas demander, du moins tout de suite, à la sénatrice Lynn Beyak de quitter le caucus conservateur, après une nouvelle déclaration controversée de la principale intéressée.

Dans une lettre ouverte, la sénatrice Beyak a suggéré cette semaine aux membres des Premières nations d'échanger leur carte autochtone pour la citoyenneté canadienne.

Selon le chef conservateur, qui a été interrogé pour l'émission «Question Period» de CTV, entrevue qui sera diffusée ce dimanche, la sénatrice n'«a plus de rôle» au sein du caucus conservateur, mais il n'a pas voulu préciser ce qu'il voulait dire, coupant court aux questions concernant l'avenir de la politicienne.

«Aucun de nous ne partira, alors arrêtons de nous culpabiliser et de nous blâmer, et trouvons un moyen de vivre ensemble et de partager.